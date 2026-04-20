◇パ・リーグソフトバンク1―2オリックス（2026年4月19日みずほペイペイ）手負いのソフトバンク・近藤が「2番・左翼」でフル出場した。18日オリックス戦で右肘に死球を受けて途中交代。骨に異常はなく、復帰したが3打数無安打だった。小久保監督は「（右肘に）問題はあるんですけど“いく”ということやったんで」と痛みがある中での出場だったと認めつつ「明日（20日）は試合はないので」と回復を願った。