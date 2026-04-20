「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）目前にあったＧ１タイトルは惜しくもこぼれ落ちた。メンバー唯一の重賞２勝馬として臨んだ４番人気リアライズシリウスは、３４馬身差届かず無念の銀メダル。外枠を苦にせず好発から難なく２番手を確保。絶好位でレースを進めたが、レコードで逃げ切った勝ち馬をとらえられなかった。初のクラシック制覇が懸かっていた津村は「悔しい。ロブチェンが逃げるのは想定外でしたが、強い馬を見なが