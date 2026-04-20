◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月19日エスコンF）ほろ苦い1軍デビューになった。日本ハムのドラフト1位ルーキー・大川慈英投手（22）が19日の西武戦で、3番手として2点ビハインドの8回に登板したが、1/3回を投げ2安打5失点でマウンドを降りた。「ネガティブな要素もあったけど、ポジティブな要素もあった。反省するところは反省して、良かったところはしっかりと継続してやっていきたい」。本拠地エスコンを埋