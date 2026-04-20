◇パ・リーグソフトバンク1―2オリックス（2026年4月19日みずほペイペイ）「5番・一塁」で出場したソフトバンク・山川は初回2死一、三塁で初対戦だった身長2メートル13のジェリーから9球粘り、148キロツーシームを左前先制適時打とした。「初見の投手なのでとにかく食らいついていこうと。最後はうまく捉えることができた」2メートル1の秋広と自主トレをともにした主砲は規格外には慣れている。