アメリカ南部・ルイジアナ州で銃撃事件があり、子ども8人が死亡しました。容疑者は警察に撃たれ、死亡しました。ルイジアナ州シュリーブポートで19日早朝、3軒の住宅であわせて10人が銃で撃たれ、このうち1歳から14歳の子ども8人が亡くなりました。容疑者は現場から逃走しましたが、追跡した警察が発砲し、その後、死亡しました。警察は容疑者の身元を明らかにしていませんが、被害にあった子どもの一部と血縁関係があるとしていて