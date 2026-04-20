【デンバー（米コロラド州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、三回に右中間を破る適時二塁打を放って昨季から５１試合連続出塁とした。球団で歴代単独３位の記録となった。先発の佐々木朗希は４回２／３を投げて７安打３失点で降板した。今季初勝利はならなかった。