TOKIOの元メンバー・山口達也氏の長男でLDH SCREAMの笑大郎がけがのためイベント出演を見送ることが19日、LDHの公式サイトで発表された。【写真】父・山口達也氏に似てる!?けがのためイベント出演が見送られる笑大郎サイトでは「【LDH SCREAM】D.LEAGUE 25-26 SEASON HYPE/VIBE BLOCK、DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY 出演者に関するお知らせ」と題したページを掲載。「いつもLDH SCREAMを応援いただき、誠にありがとうございま