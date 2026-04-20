【ブンデスリーガ】ブレーメン 3−1 ハンブルガーSV（日本時間4月18日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】菅原由勢、正確なロングボール→相手DFが混乱ブレーメンのDF菅原由勢が、正確なロングボールで攻撃の起点となった。対角線へ送った約50mのサイドチェンジから、相手DFにカードが提示される決定的な場面が生まれている。日本時間4月18日に行われたブンデスリーガ第30節で、ブレーメンはホームでハンブルガーSVと対戦。「ノ