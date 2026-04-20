◇インターリーグブルージェイズ−ダイヤモンドバックス（2026年4月20日フェニックス）ブルージェイズは19日（日本時間20日）のダイヤモンドバックス戦の初回、先頭打者から7者連続安打と球団タイ記録となる猛攻で大量8得点を奪った。「7番・三塁」で出場した岡本和真内野手（29）も長打を放ち、タイ記録に貢献した。初回、先頭のルークスが右前打で出塁すると、2番・クレメントの二塁打で無死二、三塁。3番・ゲレロの右