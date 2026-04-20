■MLBロッキーズードジャース（日本時間20日、クアーズ・フィールド）ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのロッキーズ戦に今季4度目の先発、4回2/3、78球を投げて、被安打7（1本塁打）、奪三振2、四死球2、失点3（自責点3）。ストレート中心の組み立てで好投したが、勝利投手目前の5回に2失点、同点に追いつかれて降板と今季初勝利はお預けとなった。前回13日のレンジャーズ戦では4回で5四球と制球を乱した。「イニングを投げ