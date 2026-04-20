京都・南丹市で市立園部小の安達結希さん（１１）の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された義理の父親で電気機器メーカー社員の安達優季容疑者（３７）は遺体を市内の数か所に移動したとみられる。府警は遺棄した一つとみられる公衆トイレの現場検証を行った。何の意図で公衆トイレを選んだのか――。安達容疑者は逮捕前の任意聴取で「車で小学校まで送ったが、市内の別の場所に連れて行き殺害した」と供述をしてい