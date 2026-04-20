自民党の稲田朋美元防衛相が存在感を発揮している。自民党は裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を党内で議論中。政府案と自民党議員の間で対立しているのが、再審開始決定に対する検察の不服申し立て（抗告）の扱いだ。政府案は抗告を認めているが、自民党議員らはなくすべきと反発。静岡一家４人殺害事件で死刑判決となったものの再審で無罪が確定した袴田巌さんのケースでは、２０１４年の再審開始決定から無罪判決が