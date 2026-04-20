?ミスター・プロレス?天龍源一郎（７６）が、旗揚げから１６年を経た天龍プロジェクト（天プロ）を総括。１９日の新木場大会で初防衛に成功したインターナショナルジュニアヘビー級王者の矢野啓太（３８）には?暴走専務?諏訪魔（４９）をぶつけるプランを披露した。２０１０年４月に旗揚げした天プロは、この日１６周年を迎えた。取材に応じた天龍は「苦しかったことしかないけど、それでも選手がリングの中で己を発揮して、汗か