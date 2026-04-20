猫を対象に「人への反応」を調査 画像はイメージです 猫の飼い主にとっては、ちょっと「ショック」かもしれない研究結果が発表されました。 このほど「Animal Behaviour Science」誌に掲載された実験結果によると、「猫は人間に依存した関係を築く必要を感じないので、飼い主に対してことさら愛着を示すことはない」というのです。 ハンガリーのEötvös Loránd大学の研究者たちは