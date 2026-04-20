5月2日に東京ドームで決戦ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が、5月2日に東京ドームで激突する。大一番へのカウントダウンが進む中、中谷は自身のインスタグラムに大注目の“3語”をつづった。日本、いや世界のボクシングファンが注目しているビッグマッチまで、2週間を切った。決戦の時が迫る中、中谷が19日にインスタグラムを更新し