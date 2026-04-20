大阪駅前のグランフロント大阪うめきた広場で開催されている、視覚障がい者によるサッカー「ブラインドサッカー」のアジア選手権で、日本代表は女子が優勝。男子は19日の開幕戦を白星で飾った。シュートを放つ、女子日本代表の西山乃彩選手（提供：鰐部春雄／日本ブラインドサッカー協会）「ダイセル ブラインドサッカーウィーク in うめきた」の一環として行われている、「IBSAブラインドサッカーアジア選手権2026」。3か国が参