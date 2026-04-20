新しい職場に入ったばかりの時は、誰だって早く仕事を覚えて戦力になりたいと思うものだ。しかし、真っ先にそのやる気を削いでしまうような、残念な上司の対応も少なくない。投稿を寄せた40代男性（建築・土木技術職／年収550万円）は東証一部上場でホテルを運営する会社で、あまりに不親切な対応を受けた。「もちろん役に立てるように取り組みました」しかし……入社してすぐ、早く業務を覚えたいと考えた男性は、上司に具体的な