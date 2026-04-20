「人手不足」が叫ばれて久しい昨今。しかし現場では、単なる人手不足を超えた「無理ゲー」が押し付けられているケースも少なくないようだ。ガールズちゃんねるに4月中旬、「【仕事】人手不足なので辞めたい」という切実なトピックが立った。トピ主は金融機関に勤める女性。彼女は、今の職場の異常な負担に悲鳴を上げている。「去年から異動と退職で、支店の人員が合計3人減ったのに補充が1人もありません。それなのにノルマは変わ