経営トップと現場の従業員との間には、思わぬ認識のズレがあるようだ。埼玉県の40代女性は、以前勤めていた「80人くらいの規模の中小企業」での出来事を振り返る。当時、女性はレクリエーション係として社員の有志によるボーリング大会を企画していたが、そこで思わぬ衝撃を受ける出来事があった。（文：篠原みつき）「なんで私が使用人とボーリングなんてしなきゃいけないんだ」社員の集まりだったので社長はメンバーに入っていな