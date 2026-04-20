歌手の石川ひとみ（６６）が１９日、東京・大手町三井ホールで「『まちぶせ』発売４５周年記念コンサート〜ｆｏｒｅｖｅｒ〜」を行った。ステージに立った石川の表情は輝いていた。持ち前のハイトーンボイスは今も健在。「わたしの毎日」で幕を開けると、「今日は心に残る記念の時間を皆さんと作っていきます」と高らかに宣言した。１９７８年のデビュー以来、自身最大のヒット曲「まちぶせ」が発売されてから４５周年を記念