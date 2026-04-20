◆春季高校野球兵庫大会▽２回戦市尼崎１３―６関西学院＝８回コールド＝（１９日・姫路ウインク）高校野球の春季兵庫県大会が行われ、ヤクルト・池山隆寛監督（６０）の母校で昨秋県準Ｖの市尼崎が関西学院に逆転勝ち。７回に一挙７点を挙げ逆転、８回コールド発進した。武庫荘総合はセンバツ出場の東洋大姫路に接戦も延長１０回タイブレークで４―５でサヨナラ負けした。市尼崎がブンブン丸と呼ばれた池山先輩の現役時代