8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、28日発売のファッション雑誌『BAILA』6月号（集英社）の特別版表紙に登場する。ベッドに寝ころびながらドキッとする表情でこちらを見つめる寺西のカットが採用されている。【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人8ページにわたる特集では、“金曜日の夜から日曜日の朝まで、週末を2人で一緒に過ごす”という設定で、撮影を決行。ベランダでの乾杯や大盛り上が