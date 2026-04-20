俳優の川口春奈が、28日発売『BAILA』6月号の通常版表紙に登場。創刊25周年の記念号となる今回は、通常版と特別版、2種類の表紙で展開され、特別版表紙では8人組グループ・timeleszの寺西拓人が表紙を飾る。【別表紙】シックなネイビーシャツに身を包む寺西拓人特集では、昨年30歳を迎え美しさにさらに磨きがかかる川口に、「今が一番楽しい！って言える30代になるために」をテーマにしたインタビューを実施。川口といえば、