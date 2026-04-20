戸郷の復活をファンは心待ちにしている(C)産経新聞社巨人の戸郷翔征が4月19日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファームリーグ楽天戦に先発した。7回を投げ、球数99球、被安打6、奪三振7、3失点の内容だった。【動画】「楽観は禁物だけど…」戸郷翔征がファームで力投フォークで空振り三振を奪ったシーンの映像初回から空振り三振を奪い三者凡退で終えるなど上々の立ち上がりを見せた後、2回には長打2本を打たれ先制