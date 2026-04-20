投手として今季は無双投球を続けている大谷(C)Getty Images大谷翔平は、サイ・ヤング賞を獲れるのか――。約3年ぶりに投打二刀流でのフルシーズンを送る偉才の“可能性”に対する関心が高まっている。無論、幾度となく不可能を可能にしてきた大谷だが、受賞は容易ではない。投打二刀流を継続する場合、負担を考慮して消化イニング数も限定的となる。そのため、獲得の「最低基準」とされる180〜200イニングの消化はなかなか容易