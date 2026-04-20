セリエA第33節が19日に行われ、ユヴェントスとボローニャが対戦した。熾烈なチャンピオンズリーグ（CL）出場圏争いに身を置いている4位ユヴェントス。ライバルたちの勝ち点の取りこぼしが目立つ中、現在6戦無敗と好調を維持しており、1試合消化の多い2位ミランならびに3位ナポリとの勝ち点差は暫定「6」となっている。今節はナポリ、5位コモ、6位ローマが勝利を逃す結果となった。下位との差を広げ、上位に食らいつくためにも