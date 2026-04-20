ブンデスリーガ第30節が19日に行われ、ボルシアMGとマインツが対戦した。昨年夏にホルシュタイン・キールへクラブ史上最高額の移籍金をもたらし、ボルシアMGへ活躍の場を移した町野修斗。しかし、今シーズンはここまで公式戦4ゴールに留まり、定位置を掴むことができていない。また、今冬にトッテナム・ホットスパーからレンタル加入した高井幸大はセンターバック（CB）の定位置を掴みかけたが、筋肉系のトラブルによって直近6