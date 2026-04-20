◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5中日(19日、甲子園球場)中日に3連勝した阪神の藤川球児監督が選手たちをたたえました。この日の阪神は初回に2点を失いますが、その裏の攻撃で森下翔太選手や佐藤輝明選手のタイムリーなどですぐに逆転。2点を追う5回には大山悠輔選手のタイムリーなどで追いつくと、6回には近本光司選手のタイムリーでリードを奪いました。点の取り合いとなった試合に藤川監督は「チームで束になって戦って行くという