小林美駒騎手が19日、福島競馬の日曜開催で1R、2R、4Rを制し、騎乗機会3連勝を達成。午前中だけで3勝を挙げる圧巻の活躍を見せた。前日の土曜にも1勝をマークしており、この週末は計4勝。各レースで安定した立ち回りを見せ、手綱さばきが冴え渡る2日間となった。●今村聖奈 今週の騎乗馬・4月18日（土）福島1Rリアアーテシアン（3着／5番人気）2Rヴィンテール（11着／11番人気）3Rニシノキンツバ（9着／13番人気）5Rホー