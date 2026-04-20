4月19日に行われたWIN5は55票的中で、1004万1410円の払戻しとなった。中山競馬場で行われたクラシック初戦・皐月賞（G1・芝2000m）は、ロブチェンが逃げ切り。クラシック一冠目を制した。【皐月賞】ロブチェンがまさかの逃げ切りでクラシック初戦V…レコードタイムも樹立55票的中1レース目阪神10R陽春Sゼットエール単勝1番人気2レース目中山10R京葉Sナムラフランク単勝5番人気3レース目福島11R福島牝馬Sコガネノソラ単勝9