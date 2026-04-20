アメリカのトランプ大統領はアメリカ軍が行っているイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、イランの大型貨物船を拿捕したと明らかにしました。トランプ大統領は19日、アメリカ軍によるイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、「イランの大型貨物船が封鎖線を突破しようとした」とSNSに投稿しました。貨物船がアメリカ軍のミサイル駆逐艦による警告に従わなかったため、オマーン湾で拿捕したとしています。トラン