第139回中国輸出入商品交易会（広交会）の第1期が4月19日に閉幕しました。広州出入国検査総局のデータによると、4月以降、「一帯一路」共同建設国からの出入国旅客数が大幅に増加しています。広交会はバイヤーの市場開拓やビジネスネットワーク拡大を手助けするかけがえのない「貿易の懸け橋」であるだけでなく、中国の先進的な製造業と産業高度化を世界に発信する「窓口」でもあります。バイヤーはワンストップで世界レベルの優れ