世界的にも唯一無二の武器だ。現地４月19日に開催されたスコティッシュカップ準決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、セント・ミレンと対戦。２−２で延長戦に突入した後、96分から102分の間に４ゴールを奪う固め打ちを見せた結果、、最終的に６−２で勝利し、決勝進出を果たした。旗手はベンチスタートとなった一方、前田はCFで先発。すると、開始わずか１分だった。28歳の日本代表FWは相手GKに猛プレスをか