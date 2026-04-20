◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、ロッキーズ戦で今季4度目の先発登板となったが、4回2/3を7安打3失点で今季初勝利はならなかった。初回はわずか8球で今季初めて3者凡退で立ち上がった。2回2死から安打で出塁を許したが、カストロを左飛に打ち取る。3回も先頭で中前打を許したが、後続を遊ゴロ、二ゴロ併殺に仕留めた。3回までわず