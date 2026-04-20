「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）体重無差別で争われ、普段は６３キロ級で闘う初出場の渡辺聖子（２６）＝警視庁＝が、決勝で米川明穂（コマツ）を旗判定３−０の末に下して優勝した。１９８６年の第１回大会を制した６１キロ級（現６３キロ級）の八戸かおりに次ぐ軽さで、平成以降では最軽量の制覇となった。アイドルばりの笑顔がはじけた。渡辺は初出場優勝を果たし「皇后杯の舞台に立てることは誇り。自