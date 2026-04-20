◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人は１勝１敗で迎えたヤクルト３連戦の３戦目に黒星。このカードは１０〜１２日の３連戦も〇●●。ヤクルト戦に開幕から２カード連続の負け越しは、１２年以来１４年ぶりだ。前回の３戦目も井上が先発。打線の援護に恵まれなかったものの、６回を２失点で敗戦投手になっている。この日の黒星でヤクルト戦は２２年の初対戦から通算５連敗。このカードで巨人投手が初