◇Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域Ｌラウンド第１１節札幌２−１松本（１８日・札幌厚別公園競技場）松本戦は聖地厚別で、クラブ創設３０周年（１６日）を迎えた後の初戦という、注目される試合だった。その中で全員がしっかり戦って勝ち点３をつかんだ。選手の気迫が伝わってきたし、タフな相手をうまくいなしながら、チャンスも作れていた。中でも家泉が挙げた先制点は「何とかしたい」という気持ちが入っていた。ＣＫが自分