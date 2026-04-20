◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）１５０キロのストレートに、フォークのキレもある。井上は確かに素晴らしい資質を持っているよ。でも、なあ。４回のピッチングだよ。味方のエラーやボテボテの内野安打と不運な部分はあった。しかしオスナになぜ、あんな内角への球（カットボール）を投げるかね。２回の第１打席を思い出してほしいんだ。カウント２―１から外角の真っすぐをストライクに取られた時、