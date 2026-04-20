◆米大リーグダイヤモンドバックス―ブルージェイズ（１９日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手が１９日（日本時間２０日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、初回に２点適時二塁打を放った。ダイヤモンドバックス先発ネルソンが立ち上がりから不安定で、ブ軍は初回に３連打で２点を先取。さらに２連打で３点目を挙げ、６番ヒメネスも安打で６