「関西学生野球、立命大４−２関学大」（１９日、ほっともっと神戸）第３節の２回戦２試合が行われ、立命大は関学大を４−２で下し、２連勝で勝ち点１とした。広島・新井貴浩監督の長男で、関学大の新井亮規浩内野手（４年・関西学院、写真）はリーグ戦デビューから出場３試合連続となる安打をマークした。塁上では両腕を振り上げ、ベンチを鼓舞した。父と同じ背番号２５をつけた新井がまた快音を響かせた。見せ場は２点を追