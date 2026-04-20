大相撲の雷親方（元小結垣添）、長男の垣添玄空（はるく、１８）が１９日、東京都墨田区の雷部屋で入門会見を行った。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査を受け、垣添をしこ名でデビューを目指す。特にスポーツ経験はなかったが、強豪の埼玉栄高入学後に相撲を開始し、団体戦メンバーとして昨夏の高校総体３位、昨年秋の国民スポーツ大会で埼玉県の準優勝に貢献するまでに成長。１８０センチ、１１５キロ、動き