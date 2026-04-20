「陸上・兵庫リレーカーニバル」（１９日、神戸ユニバー記念競技場）女子走り幅跳びは、昨年の日本選手権を制した高良彩花（２５）＝ＪＡＬ＝が６メートル３７で優勝した。６連覇していた日本記録保持者の秦澄美鈴（住友電工）は６メートル２６で３位だった。男子砲丸投げは森下大地（関彰商事）が日本歴代４位の１８メートル６７で優勝。同８００メートルは四方悠瑚（４ＤＩＲＥＣＴＩＯＮＳ）が１分４７秒７０で制した。地