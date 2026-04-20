開催：2026.4.20 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 3 - 0 [ジャイアンツ] MLBの試合が20日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとジャイアンツが対戦した。 ナショナルズの先発投手はピーター・プラン、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。 5回裏、9番 キーバート・ルイーズ 6球目を打ってレフトへのタイムリー