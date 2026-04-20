開催：2026.4.20 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 6 - 3 [レイズ] MLBの試合が20日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレイズが対戦した。 パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。 1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ