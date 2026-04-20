◎手紙のようなものを手にして引き揚げてきたロッテ・建山義紀1軍投手コーディネーターは「ラブレターもらった。捨てたもんじゃないね。オレも」と笑顔。まだまだモテモテのようです。◎真っ黒に日焼けして今季初昇格した楽天・武藤は「面倒くさいんで日焼け止めしてないっす」。おじさん記者はシミが心配です。◎巨人・坂本は、来場していた大の阪神ファンのタレント・松村邦洋にあいさつし「阪神、絶好調で」。松村も「あ