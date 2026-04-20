開催：2026.4.20 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 8 - 4 [オリオールズ] MLBの試合が20日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。 3回裏、1番 ス