2番人気グリーンエナジーは7着に敗れた。メンバー2位タイとなる上がり3F33秒6の脚で追い込んだが、前を捉え切れなかった。戸崎は「前走よりテンションが高かったけどレースでは落ち着いていた。直線では右にヨレるところがあった」と回顧。上原佑師は「大目標のダービーを見据えてあの位置でペースを見ながら我慢して、最後に伸ばす競馬に徹した。展開が向かなかったけど、折り合いは問題なかった」と前を向いた。今後は5着フ