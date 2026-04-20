◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月19日エスコンF）右手親指は黒いテーピングで固定されていた。打撃手袋はその親指の部分を自分でカット。黒く太い指が飛び出した右手で握ったバットで、西武・渡部が大アーチを描いた。「日本ハム打線は強力なので1点では足りないと思っていた。長打で複数点を取りたかった。最高の形で本塁打が出たので良かった」17日に死球を受け2試合ぶりに復帰。3回に1点を先制し、なお2死