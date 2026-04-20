【鈴木康弘達眼解説】血で走るサラブレッド。皐月賞でロブチェンが体現したのはアイアンホース（蒸気機関車）と呼ばれた母の父ジャイアンツコーズウェイの走りでした。4角では外からベタマークしていたリアライズシリウスほどの手応えがない。直線入り口では馬体を並びかけられた。ところが、競り合ってからが強い。坂上では逆に突き放しました。四肢を軽やかに伸ばすしなやかさとは逆の走り。馬体を丸めるようにして溜（た）