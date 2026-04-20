中団から脚を伸ばしたライヒスアドラーは3着。佐々木は「弥生賞が終わってから調教でも普通キャンターから乗せてもらってコンタクトを取ってきた。課題の折り合いの難しさがG1、この頭数で出てしまった」と悔しそうな表情。それでもダービーの優先出走権は獲得。フォルテアンジェロ（5着）、グリーンエナジー（7着）と3頭出しだった上原佑師は「最後はよく伸びてますからね。折り合いがつけば2400メートルでも」と大舞台を見据